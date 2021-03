Rakousko jedná s Ruskem o dodávce milionu vakcín Sputnik V

Úřad rakouského kancléře uvedl, že byla podepsána dohoda o mlčenlivosti ohledně výměny dokumentů spojených s možnými dodávkami ruské vakcíny do země. Uvedl také, že Moskva nabídla dodávky 300 tisíc vakcín v dubnu, 500 tisíc v květnu a 200 tisíc začátkem června. Konečné rozhodnutí o koupi ruské očkovací látky ale zatím ve Vídni nepadlo.

Kancléř Sebastian Kurz koncem února telefonicky hovořil o možných dodávkách vakcín Sputnik V do Rakouska s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a později i s Kirillem Dmitrijevem, ředitelem ruského Fondu přímých investic (RDIF) zodpovědného za distribuci vakcín.

Ministr zdravotnictví Rudolf Anschober dnes uvedl, že se „v současné době zkoumají všechny možnosti“, jak obyvatelstvu co nejrychleji umožnit přístup k co největšímu počtu otestovaných vakcín. „Jedna věc je jasná: každá vakcína použitá v Rakousku musí být účinná a bezpečná,“ řekl ministr.

Kancléř dosud uváděl, že předpokladem pro uskutečnění dodávek do Rakouska je schválení ruské vakcíny evropskou lékovou agenturou. V nejnovějším stanovisku uvedl, že by dodávky vakcín neměly být posuzovány s „geopolitickými klapkami na očích“. „Jediné, co se smí počítat, je účinnost a bezpečnost očkovací látky, nikoliv země původu,“ dodal.