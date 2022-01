Podané ruce cizince bez dokladů nevyhodí

„My ty lidi prostě nevyhodíme. To po nás nikdo nemůže chtít. I kdybychom měli platit pokutu, pokud mají zájem o očkování proti koronaviru, tak to nějak vymyslíme,“ řekl Právu Jindřich Vobořil z vedení brněnského sdružení Podané ruce.

„Samozřejmě, že mezi zájemci o očkování jsou i cizinci, kteří nemají v pořádku doklady. Je jich jen hrstka, ale přicházejí. Že by někdo neměl vůbec žádné doklady, to se nestává,“ uvedl Vobořil. Nejčastěji řeší podle něj tyto potíže Vietnamci, jimž vypršelo povolení k pobytu v ČR, tím pádem v zemi pobývají nelegálně. Musí si tedy zajet na vietnamskou ambasádu do Prahy a zajistit si nové dokumenty. To je pro některé z nich časově i finančně náročné.

„Buď se v těchto případech domluvíme na tom, že si za vakcínu zaplatí, nebo pokud jde doslova a do písmene o bezdomovce, tak mu ji darujeme a zaplatíme ji z naší sbírky. Těmto lidem nevydáváme certifikát o očkování, do hospody tedy nemůžou. Mají od nás jen potvrzení o vakcinaci,“ vysvětlil Vobořil.

Podle Vobořila je nutné celý systém očkování cizinců, a to ve vztahu k lidem nelegálně přibývajícím v Česku, co nejvíce zjednodušit. Zároveň upozornil na to, že se stát musí připravit na jaro, kdy na stavby v zemi, ale i do různých zemědělských provozů zamíří tisíce brigádníků ze států bývalého Sovětského svazu. „Nejde o to jim dělat ze života peklo. Naše ekonomika je potřebuje. Jde o to jim nabídnout a zajistit očkování,“ doplnil Vobořil.