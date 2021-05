Přibylo 1559 nově nakažených

V České republice přibylo za čtvrtek 1559 nově nakažených. To je o 669 případů méně než minulý čtvrtek, kdy bylo nově nakažených 2228. Číslo R, které udává, kolik lidí nakazí jeden pozitivně testovaný, se za čtvrtek snížilo na 0,81. To je téměř o čtyři desetiny méně než to bylo za středu. V ČR bylo ve čtvrtek naočkováno rekordních 81 753 lidí.