ON-LINE: V Číně roste počet nově nakažených koronavirem

06:10 - V Německu za poslední den přibylo 8497 nových případů nákazy koronavirem a 50 úmrtí pacientů s covidem-19. Nynější bilance ji nižší než před týdnem, kdy bylo hlášeno 9872 nově nakažených. Experti nicméně upozornili na to, že aktuální čísla mohou být zkreslená kvůli tomu, že o Velikonocích se provádí méně testů a zpoždění mohou mít i hlášení o výsledcích.

05:15 - Téměř dvě třetiny Němců (62 procent) nevěří, že spolková vláda splní slib a zajistí do 21. září očkování každému, kdo o to bude mít zájem. Tvrdí to institut pro výzkum veřejného mínění YouGov. Vládnímu slibu věří necelá čtvrtina (23 procent).