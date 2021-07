ON-LINE: Odstup mezi dvěma dávkami vakcín se sníží na 21 dní

05:25 - V Česku registrovaní, kteří už první dávku dostali nebo už mají termín, si interval očkování zkrátit nemohou. Povolené je to jenom pro děti ve věku 12 až 15 let, které by díky tomu mohly stihnout plně očkované začátek školního roku. Pokud budou mít dokončené očkování, nemusí se testovat.