ON-LINE: Číslo R je stále nad jedničkou

6:50 - Číslo R, které ukazuje, kolik lidí může jeden nakažený koronavirem infikovat, je za pátek na hodnotě 1,013. Za čtvrtek to bylo 1,007. Minulý pátek ukázalo hodnotu 1,13. Pokud je hodnota čísla R nad hranicí 1, znamená to, že nákaza se šíří.

Módí podle indického ministerstva zahraničí svým kolegům sdělil, že Indie umožní do konce října vývoz osmi milionů vakcín proti covidu-19, což je v souladu s dohodou uzavřenou v březnu. Původní plán o dodávce jedné miliardy vakcín po celé Asii do konce roku 2022 byl přerušen poté, co Indie, největší světový výrobce vakcín, v dubnu zakázala vývoz kvůli vypuknutí epidemie na domácí půdě. Nyní Módí slíbil dát k dispozici osm milionů vakcín firmy Johnson & Johnson.