Očkovaný pár zemřel v USA během minuty

„Táta mi před dovolenou volal, že se necítí dobře. Myslel si, že je to jen zánět dutin. Moje matka říkala, že z toho dostala rýmu, protože jí to předal,“ vybavuje si Sarah.

Poté, co Cala převezli minulé pondělí do stejného pokoje, o chvíli později v 11.07 hodin zemřel. V 11.08, o necelou minutu později, skonala i Linda, zatímco se manželé drželi za ruce na nemocničních lůžkách vedle sebe.

„Jsem naštvaná, protože tolik lidí si říká ,když chytím covid, tak chytím covid, to je toho‘. Ne, není to tak,“ řekla Sarah. „Může to být kdokoli, může to být kdekoli. Rodiče udělali všechno správně, udělali všechno, jak by se to mělo dělat,“ dodala.