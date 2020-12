Očkování v Brazílii bude povinné, rozhodl soud

Brazilský soud sice rozhodl, že lidé nesmí být k očkování nuceni, nicméně pokud očkováni nebudou, mohou čelit sankcím místních úřadů, nikoli trestním, ale právě třeba omezení vstupu do veřejných prostor. Podle soudu totiž "individuální rozhodnutí není nad veřejným zdravím". Soud svůj verdikt přirovnal k volebnímu právu v zemi: Brazilci mají povinnost volit, a když nezdůvodní svou nepřítomnost u voleb, hrozí jim pokuta.

Brazílie je v této pandemii třetí nejhůře postiženou zemí co do absolutního počtu dosud potvrzených nákaz (7,1 milionu) a druhou v počtu úmrtí s covidem-19 (184 827). Za poslední den tam přibylo 69 826 potvrzených nákaz, o den dříve to bylo přes 70 000. Přesto tamní vláda stále neurčila termín začátku očkování, jen stanovila skupiny obyvatel, které budou očkovány v jednotlivých fázích. Ani brazilská vládní agentura pro kontrolu potravin a léčiv Anvisa zatím neschválila žádnou vakcínu.