Očkování proti covidu-19 bude nutné zopakovat

„O přeočkování se stále ještě diskutuje. Zatím nejsou zřejmě všechna data k dispozici. Je to spíš celoevropská záležitost a my se k ní určitě připojíme,” řekl Arenberger.

Podle něj s přeočkováním je třeba počítat a režim bude podobný jako s každoročním očkováním proti chřipce. „A to nejen kvůli tomu, že ubývá aktivita protilátek nebo buněčné imunity u očkovaného s postupem času, ale také případně s výskytem nových mutací,” uvedl.

Mohlo by se rozvolňovat rychleji, naznačil Arenberger

Velká Británie podle Arenbergera plánuje začít přeočkovávat už na podzim. „Naši experti říkají, že by očkování mělo proběhnout do roku až roku a půl od předchozího očkování, ale stále je to ještě otevřeno,” doplnil.