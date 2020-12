O antigenní test je před Vánocemi zájem, lidé na něj stojí fronty

V pátek 25. prosince a na Nový rok bude zavřeno, jak je uvedeno na webu těchto zařízení. Na dvou odběrových místech VFN se lze v běžné dny nechat otestovat od 07:30 do 17:30, a to i bez předchozí rezervace. V Motole je běžná provozní doba místa, kde provádí antigenní testy, od 07:00 do 17:00, PCR testy zde ve všední dny mohou zájemci podstoupit od pondělí do pátku v čase od 07:00 do 15:00. Nutná je však předchozí rezervace v objednávkovém systému, stejně jako v Thomayerově nemocnici.