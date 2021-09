Německo ruší bezplatné testy na koronavirus

Děti od 12 do 17 let a těhotné by podle plánu spolkového ministra zdravotnictví mohly využívat bezplatné testy do konce letošního roku. „Pro obě skupiny přišlo doporučení od odborníků k očkování nedávno,“ řekl Spahn.

Budou mít proto do konce letošního roku výjimku z placení testů. Původně se počítalo s tím, že by bezplatné testy pro děti od 12 do 17 let skončily 30. listopadu a těhotné ženy si měly začít platit testy už od 1. října.

Bezplatné testy na koronavirus zůstanou pro čtyři skupiny: 1) pro lidi, kteří se nemohou nechat očkovat ze zdravotních důvodů, 2) pro děti mladší 12 let, 3) pro ty, kteří mají symptomy onemocnění covid-19, 4) pro lidi, kteří navštěvují zařízení, v nichž je blízký kontakt s vysoce rizikovými pacienty, například v oblasti zdravotnictví a péče.

Ostatní neočkovaní si budou muset testy platit sami a jejich cena bude vyšší. O kolik se zdraží, ministerstvo zdravotnictví „nemůže zatím říct“, protože to bude záležet na „volném trhu“.

Kolik by měly testy stát?

Zdravotní pojišťovny by aktuálně za test PCR v laboratoři zaplatily 43 eur (1090 Kč), za antigenní test asi jedenáct eur (278 Kč). To by mohla být vodítka pro budoucí ceny, ovšem záleží na tom, kde se člověk nechá testovat a jak rychle potřebuje výsledek.

Například na letišti v Mnichově stojí PCR test s výsledkem od dvou do čtyř hodin 128 eur (3240 korun), antigenní test je tam za 45 eur (1140 Kč).