Německá opozice se domáhá více séra

V neděli večer vůdce Christian Lindner (41), šéf liberální FDP, na webu listu Bild požadoval, aby Německo dělalo vše, co je možné, a to právně, ekonomicky, politicky a technologicky, aby mohlo očkovat rychleji. Lindner navrhl zvážit, zda by takovou vakcínu, jako je ta od německé firmy BioNTech ve spolupráci s americkým gigantem Pfizer, mohli produkovat i jiní výrobci.

Dva nebo tři další kandidáti jsou na cestě ke schválení Jens Spahn, německý ministr zdravotnictví

Achim Kessler (56), zdravotnický expert strany Levice, dokonce v týdeníku Der Spiegel vyzval k tomu, aby stát přiměl výrobce očkovacích látek poskytnout jiným společnostem licenci.

Focus: Vakcína, Trump, Merkelová a ironie dějin

„Výroba vakcíny je velmi náročná a velmi složitá a nemůžete to udělat ani na základě licence s jinou společností,“ řekl Spahn v pondělí v pořadu televize ZDF Morgenmagazin. Pro důvěru ve vakcínu je obzvláště důležité, aby byly splněny všechny požadavky na kvalitu, dodal.

Ke kritikům se přidal i týdeník Focus. „Na webu ministerstva zdravotnictví se lze dočíst, kolik milionů dávek zajistilo. Jsem nedůvěřivý člověk, a tak jsem se na ta data podíval důkladněji. Bohužel v nich chybí rozhodující informace: kdy mělo sérum do Německa dorazit. To je obrovský rozdíl, zda v prvním, či druhém pololetí. Je to totiž rozdíl mezi další úplnou uzávěrou a žádnou,“ napsal Jan Fleischhauer (58).

Dodal, že „Němci byli dlouho šíleně pyšní na to, že jim vládne uvážlivá Angela Merkelová, a nikoli ten na oranžovo nabarvený žonglér s nemovitostmi z New Yorku.”

Spahn čeká další dodávky. Vbrzku

„Teď však vychází najevo, že pro své krizové řízení tolik haněný americký prezident obstaral své zemi dostatek vakcíny, zatímco na všech stranách velebená kancléřka zůstala nečinná. Myslím, že se tomu říká ironie dějin,“ uzavřel.

Spahn očekává, že v prvních měsících nového roku bude k dispozici podstatně více vakcíny, a to díky schválení dalších preparátů a rozšíření výrobních kapacit. Odkázal se na výrobní závod švýcarské farmaceutické společnosti Novartis v Marburgu, který převzala společnost Biontech se sídlem v Mohuči. „Cílem je, aby se začalo vyrábět v únoru či březnu. A to by zvýšilo částku enormně,“ předestřel.

Ministr předpokládá schválení vakcíny od amerického výrobce Moderna „v prvních dnech ledna“, jak řekl rozhlasu Bayerischer Rundfunk. „Dva nebo tři další kandidáti jsou na cestě ke schválení,“ dodal a zopakoval cíl dát každému občanovi možnost nechat se očkovat do léta. „Vánoce příští rok by měly být už normální,“ ujistil.

Podle ministerstva zdravotnictví je zajištěno od firem BioNTech/Pfizer a Moderna celkem 136,3 milionu dávek, z nichž téměř všechny by mohly být dodány v roce 2021. Se dvěma potřebnými dávkami by mohlo být očkováno 68,2 milionu občanů – z 83 milionů obyvatel.