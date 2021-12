Němci chtějí pro neočkované přísné lockdowny

Pravidlo dvou potvrzení (očkování/prodělání nemoci) bude platit pro obchod plošně, nezávisle na incidenci. To znamená, že neočkovaní by měli plošný zákaz vstupu do obchodů, výjimkou by byly jen supermarkety, drogerie nebo lékárny. Takové podmínky už zavedlo více německých regionů.