Někteří 45+ naočkováni ještě týž den

„Šlo to jako po másle. Přijel jsem ve 12.10 a celá akce včetně patnáctiminutového čekání po samotném očkování trvala zhruba 25 minut. Všichni byli milí, proběhlo to v pohodě, jako by šel člověk ke svému praktikovi,“ dodal.

Příští týden by se podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) mohla otevřít registrace i pro čtyřicátníky. Pak už má následovat skupina 16 až 39 let, která čítá přes 2,6 milionu lidí. Arenberger už dřív řekl, že do června by mohlo být chráněno aspoň jednou dávkou zhruba 60 procent obyvatel.