Nejlépší ochrana novorozenců před covidem? Očkování matky mezi 27. a 31. týdnem, ukázala studie

Studie se prováděla na 171 gravidních, jejichž průměrný věk byl 31 let. Byly rozděleny do dvou skupin, první byla naočkovaná mezi 27. a 31. týdnem těhotenství, druhá mezi 32. a 36. týdnem.

Studie byla publikována v odborném časopise Clinical Microbiology and Infection. „Domníváme se, že placenta je schopná filtrovat a vybrat jenom nejúčinnější protilátky nutné k neutralizaci viru. Pozorovali jsme to na typu protilátek a při testech síly neutralizace,“ řekl jeden z vůdčích autorů studie Amichaj Rottenstreich.

V Izraeli bylo schváleno očkování dětí od pěti do 11 let a vakcinace má brzy začít. Ve stadiu klinických testů jsou vakcíny určené dětem od šesti měsíců do čtyř let.