Na chalupě bydlí dlouhodobě, okres opustit nehodlá

Teď v důchodu tam tráví celý rok, jen výjimečně dojíždí na úřady do metropole. „A nezmění se na tom nic ani v době vyhlášení uzávěry Trutnovska. Trvalý pobyt je pouze evidenční záležitost. Podle evropského práva, kterým se řídíme i my, se za místo vašeho pobytu považuje to, kde máte svou domácnost, domov,“ řekl Právu Kubát.

Nemovitost je sice napsaná na syna, ale on má její část pronajatou pro podnikání firmy, kde je jednatelem.

Kontrol se nebojí

Podle něj nehrozí ani to, že by ho na upozornění sousedů přišla zkontrolovat policie: „Ani v době trvání nouzového stavu vás nemůže policie kontrolovat a vstoupit do objektu bez zákonného důvodu. A užívání nemovitosti to určitě není,“ dodal.

Kubát se nebojí ani jiných policejních kontrol, třeba když pojede do vedlejší obce na nákup, ani toho, že by mu policie či jiný orgán státní moci či veřejné správy, jako například obecní úřad, přikázaly, že musí odjet do místa svého trvalého pobytu. Podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ani trvalé bydliště mít nemusíte.