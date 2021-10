Lžou nám, covidové oddělení je prázdné, tvrdí Slovák ve videu. Točil přitom na izolaci

„Je to tu prázdné. Takhle se vytváří covidové statistiky ve Slovenské republice,” říká na videu. Muž tvrdí, že až pátý test v pořadí byl u něj pozitivní. „Testují vás do té doby, než zjistí, že máte covid-19. Máte přitom zápal průdušek, teplotu 38 až 39, antibiotika zabírají, ale oni řeknou, že máte covid-19. Statistiky se falšují tím, že máte jinou nemoc a připisuje se to covidu-19,” uvedl muž na videu.