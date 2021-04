Léky na covid budou pro více pacientů

Hlavním důvodem, proč byla původní kritéria tak přísná, že se do nich vešel jen málokdo, byla obava, že se o ně bude hlásit příliš mnoho lidí a protilátky pak na všechny nezbudou.

Vhodné pacienty zachytí především lékaři v nemocničních ambulancích. Často ale pozdě. Rizikoví pacienti by se proto hned při prvních příznacích covidu měli ozvat svému praktikovi a neotálet, jinak riskují, že kvůli zpoždění, byť o jediný den, mohou o možnost léčby těmito léky přijít. I to je důvod, proč by měl resort zdravotnictví přehodnotit lhůtu sedmi dnů a zvýšit ji na doporučených deset.