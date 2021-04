Koronavirus se dostal už i k Mount Everestu

Ness si prý není jistý, kde se mohl virem nakazit. Je podle něj možné, že to bylo v čajovně v údolí Khumbu. Podle svých slov mohl pro svou ochranu udělat více, například si důkladněji mýt ruce či nosit roušku i na stezkách. „Na treku roušky nenosí mnoho lidí,“ uvedl Nor, jenž se během šestidenního putování v horách necítil dobře, až byl 15. dubna nakonec převezen vrtulníkem do nemocnice.