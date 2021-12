Drsných měsíců v covidáriu vojačka nelituje

„Mělo to být původně jen na 14 dní, ale nakonec jsem tam zůstala tři měsíce v kuse, protože někteří se nechtěli očkovat a v nemocnici potřebovali očkované,“ řekla Právu Mrkosová.

„Přijeli jsme 1. února do nemocnice a za hodinu proběhlo pouze rychloškolení, co bu­deme mít na sobě. Jsem ale matka a bylo to hodně podobné mateřské činnosti, akorát ta miminka byla v rouše starých lidí,“ poznamenala svobod­nice.