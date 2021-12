Do Česka dorazily první vakcíny pro děti

Zásilka 300 000 vakcín pro děti dorazí v úterý do skladů v Olomouci, Stéblové na Pardubicku a Táboře, ve čtvrtek začne jejich rozvoz do ordinací pediatrů a očkovacích míst. Potvrdil to Martin Nesrsta z firmy Avenier, která distribuci vakcín zajišťuje. Na očkování proti koronaviru už mají nárok i děti ve věku pět až 11 let, jejich registrace začala v neděli.