Do Česka dorazí v týdnu dalších 90 tisíc vakcín proti covidu

Dosud ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje počty očkovaných jednou týdně ve čtvrtek. Do středy tak mělo být očkováno 19.980 lidí, v sobotu Babiš uvedl, že jich bylo asi 40.000. „Musí to být on-line a ředitele (nemocnic) musí nahlásit očkování stejný den večer. Dochází k prodlevám a vypadá to, že se neočkuje dostatečně," řekl Babiš.