Desítky lidí protestovaly před domem ministra Blatného. Přivezly i rakev

Než se demonstranti dostali před dům ministra, potkali několik místních obyvatel s opačným názorem. Ti v ruce drželi transparent s nápisem Zdraví je víc než peníze. „Když mi někdo chce pomoct, abych neumřel, tak mu v tom nemám bránit. Jestli to dělá líp nebo hůř, to je otázka, ale otevřít vše, kde se shromažďují lidi, je velmi nebezpečné. Já chci jít taky do hospody, ale dokud čísla nakažených neklesnou, tak to prostě není možné. Znám pana Blatného jako slušného člověka, neznamená to sice, že je i dobrý ministr, ale rozhodně bych nešel k němu před dům,” řekl ČTK místní obyvatel Pavel Chrápavý.