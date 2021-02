Covid ničí tělo jako lesní požár, tvrdí německý lékař

„Covid-19 rozhodně není chřipka a není to ani těžší zápal plic,“ tvrdí Stallmach. Lékaři po osmi devíti měsících zkušeností a pozorování musejí podle jeho slov opravit mnohá tvrzení z počátku pandemie. „Stále nás překvapují některé konstelace a nálezy. Například to, že se na jednotkách intenzivní péče objevují mladší pacienti, dokonce se tam dostávají i malé děti,“ řekl.

„Dnes víme, že 60 až 70 procent pacientů, kteří prodělali covid-19 a byli hospitalizovaní, má následné zdravotní problémy. Z těch, kteří nemuseli kvůli nákaze koronavirem do nemocnice a měli lehčí průběh, je postiženo asi 20 procent,“ uvedl Stallmach.

Podle něj zhruba 20 až 30 procent pacientů hospitalizovaných s covidem a přibližně deset procent pacientů, kteří měli lehký průběh, má po vyléčení zdravotní problémy, které je omezují v jejich životě. „Nedokážeme to plně vysvětlit,“ dodal.

Covid-19 je podle jeho slov onemocnění, které může poškodit všechny orgány nakaženého, a to i z dlouhodobého hlediska. „Virus vstupuje do těla horními dýchacími cestami, v dýchacích cestách se množí a poté spouští v těle něco jako „cévní zánět“. To může postihnout nejen všechny cévy, ale i všechny orgány v těle,“ popsal.