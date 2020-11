Čínští vědci pobavili: Koronavirus pochází i z Česka

To by však nevylepšilo pošramocenou pověst země, Čína proto odmítá, že by nemoc vůbec pocházela odkudkoli z jejího území. Pokouší se dokázat, že tam byla zavlečena. Mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí Čao Li-ťien na dotaz listu uvedl: „Ačkoli Čína jako první ohlásila případy (nákazy), neznamená to nutně, že virus z Číny pochází. Pokračuje proces hledání původu, který může zahrnout více zemí a oblastí.”