Chorvatsko zpřísnilo podmínky vstupu do země

Na slovinsko-chorvatských hranicích se podle kamerových záznamů tvoří dlouhé kolony. Mnoho lidí totiž do země vyjelo, aniž by o nových podmínkách věděli.

Alternativou je takzvaný covid pas, který začalo Chorvatsko od čtvrtka využívat. Všechny země, které se k jednotnému covid pasu připojily, na něj mohou do Chorvatska vstoupit, uvedla tamní vláda na svých stránkách.

Občané států, kde dokument ještě využívat nezačaly, mohou podle šéfa krizového štábu Davora Božinoviče přijet do země stejně jako dosud — postačí jim k tomu potvrzení o prodělání nemoci nebo antigenní test ne starší 48 hodin či PCR test ne starší 72 hodin.

Chorvatsko kromě covid pasů či testů uznává také certifikát o očkování. Do země lze vyrazit už po první dávce, od jejího podání ale musí uplynout minimálně 22 dní.

Covid pas je elektronický dokument, který si lidé mohou stáhnout do svých mobilních telefonů. Lze to přes aplikaci ministerstva zdravotnictví Tečka, do které se nahraje očkovací certifikát ze stránek ocko.uzis.cz. Pomocí aplikace lze doložit kromě očkování i negativní testy na covid.