Češky chtějí domů na Vánoce, ale uvázly v Anglii

„Vůbec netuším, jak to bude,“ řekla Právu Zdeňka Kolářová z Karlových Varů , jež studuje na Northumbrijské univerzitě v Newcastlu.

Z Británie měla původně cestovat letecky, avšak let byl zrušen. Zarezervovala si tedy autobus s odjezdem ve středu, aby byla na Štědrý den s rodinou. A zjevně nebyla sama. „Student Agency na stejné datum přidalo tři autobusy,“ podotkla studentka. Zda busy dostanou zelenou, je nejasné.

Zdeňka doufá, že úřady brzy eurotunel otevřou a ona dorazí včas domů. „Tohle je poslední možnost,“ poznamenala Zdeňka. Její nynější odloučení od rodiny je zatím nejdelší a ráda by s příbuznými strávila svátky, i když bude muset do karantény.

„Vůbec s ní nemám problém. Za cenu toho, že budu s rodinou, to stojí,“ dodala Zdeňka.