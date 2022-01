Česko nakoupí od Pfizeru léky na covid za dvě miliardy

Rozhodně ten lék objednám, i když jsem si vědom, že část možná dorazí až poté, co omikron zmizí. Ale ten lék je účinný na všechny typy variant covidu.

„Nabídka firmy, kterou diskutujeme, činí 100.000 dávek a chce za to dvě miliardy. S tím, že 25 procent té dávky bude dodávat vždycky po čtvrtletích," řekl Válek. První dodávka v prvním čtvrtletí by podle firmy mohla být ale až na konci března. Jedná se o tom, že část by firma dodala už za 30 dní od objednání.