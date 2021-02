Tisková konference ministra Hamáčka po jednání krizového štábu

Ke zpřísnění došlo i v oblasti cestování, od pátku bude nově definovaná i kategorie států s velmi vysokým rizikem. Z těchto zemí bude povinný PCR test ještě před cestou do ČR, po příjezdu do Česka bude muset člověk do karantény. Po pátém dni v ní bude absolvovat druhý test, který v případě negativního výsledku umožní karanténu ukončit. Nadále ale bude muset cestující ještě dalších pět dnů nosit respirátor minimálně třídy FFP2.