Bavorské okresy zpřísňují opatření pro pendlery

Bavorské příhraniční okresy Tirschenreuth, Cham a Neustadt an der Waldnaab od čtvrtka zpřísňují podmínky pro pendlery z České republiky. Okresy ve svém nařízení rozhodly, že pendleři mohou jet jen přímou cestou do práce a bez zastávky a poté se ihned vrátit do Česka.