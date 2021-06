Babiš: Očkovat by se mohlo i v obchodních centrech

Pane premiére, vláda rozhodla o rozvolnění o týden dříve, než plánovala. Není to riskantní ve chvíli, kdy se šíří nové mutace viru a tzv. delta se již objevila i v Česku?

My o deltě víme. Máme vyšší stupeň PCR testů, tzv. diskriminační, dochází k sekvenaci, sledujeme to. Vývoj v krajích jde dobrým směrem.

Praha má výkyvy, protože je tu velká koncentrace lidí. A lidé bohužel nedodržují, podle našich informací, na hromadnějších akcích nastavená pravidla. Měli by je dodržovat. A očkovat se, protože to je to nejlepší.

To rozhodnutí o urychlení rozvolnění padlo, jak už se zdůvodňovalo i po jednání vlády, kvůli táborům, protože některé začínají již před začátkem prázdnin. A navíc se bude testovat jen jednou v případě, že půjde o PCR test. Vyšli jsme tak vstříc občanům.

Je snaha co nejvíce umožnit cestování. Nehrozí opakování situace z loňského podzimu?

Nemělo by hrozit. Očkujeme, testujeme. Hlavně se lidé musejí chovat odpovědně. A je třeba kontrolovat dodržování opatření.

Molekulární genetik Jan Pačes a vedoucí národní referenční laboratoře SZÚ Helena Jiřincová ale v úterý upozornili, že právě mutace delta se do ČR dostává přes letiště. Varují, že hrozí její komunitní šíření. Chystáte přísnější kontroly v Ruzyni?

Kontrolovat to má cizinecká policie. Ta pravidla nastavená jsou. Když člověk přiletí z rizikové země, tak musí mít PCR test. To kontroluje cizinecká policie. Navíc ti lidé musí vyplnit elektronický formulář, který se eviduje. Pokud přiletí z velmi rizikové země, tak musí ještě jít na pět dní do izolace.

Na to, zda to ti lidé skutečně dodržují, se nyní zaměří hygienické stanice. Hlavní hygienička Pavla Svrčinová čerstvě jednala s cizineckou policií, protože je to otázka právě této policie. Už jsme řešili případ, kdy lékař falšoval testy.

Zmínil jste diskriminační testy. Je jich dost?

Je nyní úkolem ministerstva zdravotnictví, aby se právě tento test rozšířil. Všechna pozitivní zjištění se budou od 1. července dělat ještě těmi diskriminačními testy. Ty budou standardně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Těmi se zjistí, zda tam je, nebo není nějaká jiná mutace. Jaká to je, to se potom musí odhalit sekvenací.

Proč se zrušilo od července pravidelné týdenní testování ve firmách? Bylo to kvůli penězům, nebo to mělo jiný důvod?

V zásadě je pravda, jak říkají odborníci, že to plošné testování má smysl, když záchyty nakažených jsou nějak výrazné. Ale dnes je jich velmi málo. V poměru k počtu testů je to pod jedním procentem. Tak už to nemá takový smysl. My chceme, aby nám firmy pomohly hlavně s očkováním.

V momentě, kdy se dostaneme do stadia, kdy už v očkovacích centrech nebude o očkování zájem, tak chceme hlavně, aby nám zejména firmy pomohly tím, že osloví své zaměstnance, aby je přesvědčily, že očkování je řešením všeho. Kdo bude očkovaný, nebude muset chodit na test. To je motivace. A stejně tak to bude s návratem dětí do škol po prázdninách. Naočkované děti nebudou testované. Teď víme, že po návratu dětí je budeme testovat dvakrát týdně minimálně do 10. září.

Tvrdíte, že chcete očkování přiblížit více lidem. Jak?

Například zvažujeme očkování v obchodních centrech. A naše opozice to okamžitě začala kritizovat. Přitom třeba v Izraeli očkovali na plážích. V Srbsku zase v restauracích. A my budeme hledat cesty, jak lidi oslovit bez registrace. Například v obchodním centru v Praze na Chodově by mohla mít stánek Thomayerova nemocnice, kde budou oslovováni lidé, které přímo na místě zdravotní sestra naočkuje.

Je dost vakcín? Mluvilo se o tom, že v červnu už jich budou miliony.

Nyní očkujeme druhou dávku. Dosud chodilo od Pfizer/BioNTech 600 tisíc dávek týdně, ale v červenci to bude polovina. Podle průběžných informací budeme mít na prvovakcinaci v červenci jen 50 000 dávek týdně od této firmy. A od 1. července začneme registrovat děti nad 12 let. Podmínkou bude přítomnost zákonného zástupce a pediatra.

Nebude povinnost přítomnosti dětského lékaře komplikací? Přistoupí na to?

Ne, je to domluveno. Tam, kde chtějí očkovat děti, musí být přítomen pediatr. Musí při očkování být, kdyby nastal nějaký problém.

Jak chcete přesvědčit váhavce, aby se očkovat nechali? Budou dovolené, zájem tedy může poklesnout.

Budeme přesvědčovat zaměstnavatele, aby své lidi přemluvili, že je to výhoda, když je člověk očkován. Oslovíme známé osobnosti, aby také pomohly v kampani.

Co praktici? Mají dostatek vakcín? Bylo dost takových, kteří se chtěli zapojit, ale pak se naštvali, že nemají čím očkovat.

Nemají důvod být naštvaní. Mají 135 tisíc vakcín k dispozici. Prosíme, aby doočkovali hlavně starší ročníky.

Neuvažujete o tom, že byste raději očkovali druhou dávkou ty, kteří zájem mají, než přemlouvat k první ty, kteří se očkovat nechtějí?

Nikdo nikoho k ničemu nenutí, je to dobrovolné. Teď očkujeme hlavně druhou dávku. Těch, kdo čeká na první dávku, je mnohem méně než těch, co čekají na druhou. Druhou dávku už má zhruba 2,6 milionu lidí.

Někteří odborníci doporučují zkrátit dobu mezi první a druhou dávkou. Uděláte to?

Ano, když bude dostatek vakcín, tak to budeme zkracovat.

Chystáte se zrušit povinnost registrace. Kdy?

To v tuto chvíli nevíme. V momentě, kdy přestane být zájem o první dávku, tak potom budeme operativně reagovat.

Bude do konce září naočkováno 8,6 milionu lidí?

Toto číslo je počet sto procent dospělé populace nad 18 let. Náš cíl bylo naočkovat dvěma dávkami 70 procent z nich. Doufám, že toho dosáhneme. Mělo by to být zhruba v polovině září.

Známý epidemiolog Roman Chlíbek tvrdí, že by se mohly kombinovat různé vakcíny. První Pfizerem, druhá třeba Modernou. Plánujete něco takového?

My v tuhle chvíli čekáme na stanovisko Evropské lékové agentury, která by ho měla vydat do konce června. Do té doby to udělat nemůžeme. Pokud řekne, že je to možné, tak bychom na to šli.

Je velkým problémem to, že část zaměstnanců v domovech seniorů se nechce očkovat? Někteří politici připouštějí, že tito lidé v takových zařízeních neměli pracovat.

Nevím, kteří politici to říkají. My ty zaměstnance musíme přesvědčit, že očkování je jediné řešení boje s virem, protože je pravděpodobnost, že se na podzim vir může vrátit.

Jak to bude s lidmi, kterým jejich lékař nedoporučil očkování kvůli tomu, že mají hodně protilátek?

Konzultoval jsem to s panem Chlíbkem. U nás není stanovena hladina protilátek. Podle paní profesorky Vašákové každý, kdo měl covid, tak po půl roce už nemá tolik protilátek a má být naočkován. To, že někdo má protilátky, není kontraindikace k očkování. Problém je, že nikdo pořádně neví, jak dlouho protilátky v člověku vydrží. Očkování je jediná garance dlouhodobé ochrany.

Už se mluví o tom, že v zimě bude muset zřejmě dojít k podání třetí dávky. Je to tak?

To zatím nikdo neví. Když budeme všichni naočkováni, tak je velký předpoklad, že budeme v pohodě. Možná budeme přeočkovávat, ale čím a kdy, na to nejsou žádná odborná stanoviska. Ale máme objednány vakcíny, abychom mohli přeočkovat celou populaci.

Mluví se o tom, že by se mohly odložit respirátory a nahradit jen rouškami. Praha je teď na tom nejhůř a ještě nezačala turistická sezona. Nebude to riskantní?