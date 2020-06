Znáte sedm nejčastějších podvodů u ojetin?

Koupit si auto bez prověření jeho historie v systému AUTOTRACER je obrovský risk, protože právě tak lze na většinu podvodů přijít. Někdy může být nutná i fyzická kontrola vozu a originality jeho identifikátorů. S jakými podvody se lze na trhu ojetin nejčastěji setkat, prozradil Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia, která pomáhá už téměř tři desítky let motoristům proti podvodným praktikám bojovat.

Zatajování havárií

Jedná se asi o nejčastější nekalou praktiku při prodeji ojetin. Více než 99 % vozů z druhé ruky se prodává jako v minulosti nehavarované, ovšem podle prostého rozumu a dat pojišťoven to není možné. Ve skutečnosti má zhruba 25 % pětiletých aut škodní událost, což znamená, že byla méně či více havarovaná. Může se jednat o velkou bouračku, ale také o banální výměnu nárazníku. V případě desetiletých aut má škodní událost 60 % z nich. Zatajením havárie si prodejce může přijít i na 100 000 Kč v závislosti na tom, co zatají. A vzhledem k tomu, že se téměř všechna auta prodávají jako nehavarovaná, je zřejmé, že se zatajují i velké nehody, a dokonce i totální škody na vozidle.

Skutečnost, že je auto havarované, nebo dokonce po totální bouračce, ještě neznamená, že se nemůže znovu dostat do provozu

A lépe na tom nejsou ani auta dovezená ze zahraničí včetně Německa. I u nich se havárie ve velkém zatajují. Když loni na podzim prověřila společnost Cebia 1000 náhodně vybraných individuálně dovezených ojetin ve stáří 3–11 let, zjistila, že každé páté je po větší škodní události a každé dvacáté dokonce po totální havárii. Opakovaně havarované bylo každé druhé auto. Průměrná výše škody dosahovala v přepočtu 168 000 Kč, přičemž nejvyšší zaznamenaná škoda činila 1 073 358 Kč. U 77 % aut se škodní událostí byl uveden německý původ.

Jak se proti této praktice bránit? Na stránkách www.zkontrolujsiauto.cz můžete havárie včetně výše škody odhalit, je potřeba znát jen VIN kódu vozu.

Stáčení tachometrů

Druhou velmi rozšířenou nekalou praktikou na trhu prodávaných ojetin je již proslulé stáčení tachometrů, které se vyskytuje u každého třetího ojetého auta. Tachometry se zpravidla upravují tak, aby na stočení nepřišel ani technik v servisu. Jediným způsobem často bývá prověření historie vozu, resp. průběžně najetých kilometrů na www.zkontrolujsiauto.cz. Počitadla ujetých kilometrů se v průměru stáčí o zhruba 100 tisíc kilometrů. Pro prodávajícího může být i stočení do 30 tisíc km lákavé, neboť u zánovních vozidel s nízkým počtem najetých kilometrů může zvýšit jeho marži o 100 %. Kromě běžných vozů se stáčení často objevuje i u luxusních značek, přesvědčit se o tom můžete v Hitparádě stočených aut na www.zkontrolujsiauto.cz/hitparada. Tachometry se stáčejí i opakovaně, někdy dokonce na hodnoty zánovních aut!

Stáčení tachometrů se vyskytuje u každého třetího ojetého auta

Auto se stočeným tachometrem je dražší v průměru o 20 %, než by mělo být, kdyby ho prodejce prodával se skutečným kilometrovým nájezdem. To, o kolik kupující vůz přeplatí, závisí především na stáří vozu, konkrétním modelu a počtu stočených km. Například při stočení o 100 000 km u pětiletých vozidel ze segmentu malých a mini může být auto dražší i o více než 30 %. Zhruba stejnou částku, o kterou kupující zaplatí za auto více kvůli stočenému tachometru, si v následujících letech vyžádá neočekávaná oprava a údržba daného vozidla, která souvisí s vyšším počtem najetých kilometrů. Suma sumárum: kupujícího postupně vyjde auto o 40 % dráž, než na kolik by ho mělo přijít při znalosti skutečného nájezdu.

Tachometry se zpravidla upravují tak, aby na stočení nepřišel ani technik v servisu

Omlazování vozidla

Omlazeno bývá až 20 % ojetých aut určených k prodeji. Jde přitom o jednoduchou techniku, kterou zvládne každý – neuvádět skutečný rok výroby. Stačí zákazníkovi říct, že je auto o jeden či dva roky mladší. Někteří prodejci také místo roku výroby uvádějí datum registrace, resp. uvedení vozidla do provozu. Lákavé je to zejména na přelomu roku, kdy je auto vyrobeno například v listopadu, ale uvedeno do provozu až třeba v lednu. Jedná se zdánlivě o „malý podvod“, ve skutečnosti se však každý rok počítá. A to zejména u novějších ojetých aut, kde závislosti na značce a modelu může rozdíl dělat i 30 tisíc korun.

Obrana? Prověření skutečného roku výroby na www.zkontrolujsiauto.cz.

Tachometry se stáčejí i opakovaně, někdy dokonce na hodnoty zánovních aut!

V systému AUTOTRACER lze na základě VIN vozidla odhalit, zda nemá auto stočený tachometr, zda a jak bylo servisované, jestli nebylo havarované a pokud ano, jaká vznikla při havárii škoda, zda není evidované jako odcizené, jestli není zatížené leasingem či spotřebitelským úvěrem, jaký je skutečný rok jeho výroby a jak je vybavené, kdy bylo poprvé registrované či pro jakou zemi bylo vyrobeno a řadu dalších informací.

Falšování původu

Každé páté dovezené ojeté auto nemá uvedenou pravou zemi původu. Ve skutečnosti pocházejí nejčastěji z těchto zemí: Řecko, Chorvatsko, Rumunsko, Bulharsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva. Každé dvacáté s falešným původem je ve skutečnosti dovezeno dokonce z Chile, Curacaa, Jižní Ameriky, Jižní Afriky, Mexika, Ománu, Ruska, Turecka, Tchaj-wanu, Tuniska, zemí Perského zálivu, Běloruska či například Ukrajiny. Vyplynulo to z analýzy společnosti Cebia, která letos prověřila původ více než 47 000 dovezených ojetých aut z inzerce. Prodejci pak nejčastěji tvrdí, že jsou auta dovezena z Německa nebo že mají český původ. Realitu se často nelze dozvědět ani z velkého technického průkazu. Auta se díky falšovanému původu rychleji prodají (kdo by chtěl auto z Ománu, když může mít z Německa!) a za vyšší cenu!

Každé páté dovezené ojeté auto nemá uvedenou pravou zemi původu

Co s tím? Na www.zkontrolujsiauto.cz se můžete dozvědět skutečnou zemi původu. Lze také využít takzvanou službu PROVIN, která je detailnější.

Nezákonné předělání vozidla

To, že je auto havarované, nebo dokonce po totální bouračce, ještě neznamená, že se nemůže znovu dostat do provozu. Prakticky z každého auta lze použít jeho část na rekonstrukci nového. Stává se tak, že ze dvou vozů vznikne jeden nový, naleštěný tak, že po nehodě není ani památka. Vůz může mít identifikační znaky (VIN kód, něco jako rodné číslo) jednoho z původních vozů, nebo zcela falešné – neexistující, nebo použité ještě z jiného vozu. Auto je pak prodáváno jako nehavarované, vydělat na něm lze i stovky tisíc korun. Jízda v takovém vozidle však není bezpečná. Jedna z věcí, která by vás mohla varovat, respektive by vás měla přimět k fyzické kontrole identifikátorů a originality vozidla je, pokud ojetý vůz nemá na sobě ani škrábanec, a to obzvlášť, je-li starší než pět let.

Jsou zatajovány i velké nehody, a dokonce i totální škody na vozidle

Jak předělané vozidlo odhalit? Ideálně fyzickou prohlídkou identifikátorů vozidla včetně prohlídky karoserie (tloušťka laku, jak lícují k sobě jednotlivé díly atd.). Určena je k tomu služba VINTEST od Cebia. Návod na to, jak si u vybraného konkrétního modelu zkontrolovat identifikátory, sami dostanete jako součást výpisu historie vozidla ze systému AUTOTRACER na www.zkontrolujsiauto.cz.

Změna identity vozidla

Ke změně identity vozidla dochází nejen při nezákonném předělání vozidla, ale také pokud jde o prodej kradeného vozu. V takovém případě se prodávajícímu vyplatí upravit na voze identifikátory za takové, které patří vozu, jenž kradený není. V praxi se pak stává, že po světě jezdí dva vozy se stejným VIN kódem, takzvaná dvojčata. Pokud by si zákazník chtěl ověřit jen existenci VIN kódu a jeho přiřazení ke konkrétnímu modelu vozu, nemusí na podvod přijít. Pokud bude prodejce nahrazovat původní identifikátory například z Fordu Focus, použije totiž často nové identifikátory z jiného vozu Ford Focus. Je tedy důležité kontrolovat i barvu, zemi původu atd. Nejlepší cestou, jak zfalšovanou identitu odhalit, je nechat identifikátory fyzicky zkontrolovat odborníky v rámci služby VINTEST.

Vůz neobsahuje inzerovanou výbavu

Tato podvodná praktika na rozdíl od ostatních nemívá vliv na bezpečnost posádky a často ani zásadní vliv na cenu vozu. Jde například o to, že místo inzerované šestistupňové převodovky má auto jen pětistupňovou, nemá avizované senzory deště či například nemá adaptivní tempomat. Cílem této praktiky bývá jen zvýšit atraktivitu vozu a rychleji ho prodat. Na prodejním místě je jednodušší klienta ke koupi přesvědčit. A například absence dešťových senzorů si zákazník nemusí všimnout vůbec.