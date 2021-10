Zloděj nad zabezpečením pomocí rádiové technologie nezvítězí

Při zabezpečení vozidla je nejlepší spolehnout se na profesionály. SHERLOG je ryze česká společnost působící na trhu již 30 let a na silnicích se s ní setkáte nejčastěji. Jako specialista v aktivním zabezpečení vozidel je špičkou na tuzemském trhu a není to žádná náhoda.

Pouhý pokus o oklamání rádiové technologie vyšle signál do nonstop operačního centra SHERLOG. To úzce spolupracuje s Policií ČR a reaguje okamžitě. Zabezpečení se však nevztahuje pouze na Česko. Podle toho, jaký tarif zvolíte, je oblast lokalizace rozšířena na Slovensko ale také do celé Evropské unie.