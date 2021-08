Život byl velká party, která má následky ještě dnes

Pocházím z malé vesnice, kde jsem vyrůstala pod dozorem svých přísných rodičů, proto pro mě příchod do velkého města byl doslova šok. Život na koleji byl jedna velká party, která ovšem také něco stála. Začala jsem hledat brigádu a zrovna se uvolnilo místo barmanky v herně. Práce mi vyhovovala, přes noc jsem obsluhovala hosty, ráno jsem chvíli spala a odpoledne mi zbývalo dost času na učení. Peníze mi taky nechyběly, víkendy jsem si užívala s kamarády, v podstatě ideální vysokoškolský život. Vždycky jsem si prohlížela hráče, kteří přišli do herny a za noc dokázali nechat v automatech třeba 20 tisíc. Vůbec jsem nechápala, co je na tom tak zábavného. Nakonec mi to bylo i jedno, protože když někdo občas vyhrál, dal mi většinou obrovské spropitné.