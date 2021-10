Zdravý spánek vám přináší zdravotní matrace

Při výběru matrace je třeba hledět i na výšku jejího jádra. Jaká by správně měla být? „Pokud je matrace uložena na pevné desce či roštu, jádro by mělo být vysoké alespoň 14 centimetrů. Vyšší jádro zajišťuje větší komfort, ale i lepší rozložení váhy, což je například důležité pro lidi, kteří mají problém se správným prokrvením těla,“ popisuje Ivo Petrásek, majitel plzeňské společnosti Matrimex, která nabízí vše potřebné pro zdravé a kvalitní spaní, především české matrace od renomovaných výrobců.

Ať už vybíráte matraci pro sebe, své dítě nebo třeba nemocného dědečka, věnujte výběru maximální pozornost, neboť se to projeví na tom nejdůležitějším, co máme, a tím je naše zdraví. Kvalitní spánek je totiž to, co skutečně trvale potřebujeme. Další informace najdete na e-shopu matrace-store.cz, který vám dopraví matrace zdarma až domů!