Zajímavé novinky v hypoteční nabídce Komerční banky

Ondřej Šuchman: Je to projev společenské i osobní zodpovědnosti. Rozhodnutí umožnit klientům, kteří se dostanou do potíží se svými příjmy, odklad splátek hypoték i spotřebitelských úvěrů bylo naprosto přirozené, rychlé a jednomyslné. Aktuálně zvažujeme i další možnosti, jak pomoci našim klientům snadněji překonat období nejistoty.

Jak jste na to přišli a jakou částku mohou zájemci čerpat?

Kateřina Stehlíková: To poznáte na první pohled, když náš portál www.cincink.cz navštívíte. Za možnost využívat náš portál klienti nic neplatí. Inzerce i hledání nabídek je u nás zcela zdarma, pro všechny. Jde nám o pohodlí a bezpečnost celé realitní transakce, a proto prověřujeme všechny spolupracující partnery i inzeráty. Další odlišností je široký rozsah služeb, které jsou buď zdarma, nebo jsme vyjednali na trhu výjimečné ceny, které jinde nenajdete. To se týká třeba právních služeb nebo odhadu nemovitostí. Ale umíme i řadu věcí, které nikdo jiný nenabízí. Unikátní je to, že kromě soukromé inzerce máme i nabídku realitních kanceláří a dokonce i některých developerů.