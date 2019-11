Vznikne na Žižkově projekt Evy Jiřičné, nebo kancelářský komplex?

Pro bytové stavby na tomto místě potřebuje investor změnu územního plánu ze specifické administrativně-technologické funkce na obytnou nebo smíšenou funkci. Pokud se však rozhodne zde postavit velký administrativní areál, tuto změnu nepotřebuje a začít stavět by mohl do dvou až tří let. Oproti tomu by povolení bytových domů trvalo kvůli nutnému zásahu do územního plánu minimálně dvakrát tak dlouho. Změna územního plánu se týká jen změny funkčního využití, nikoliv zvýšení koeficientu zástavby. Central Group a architektka Jiřičná nyní jednají s politiky, úřady a veřejností a zjišťují jejich názory na rozvoj tohoto území.