Výrobní stroje vyměnili za šicí – zaměstnanci TE Connectivity si vyrábí vlastní roušky

Vyrobené roušky putují do firemního skladu ochranných prostředků, odkud se přerozdělují do jednotlivých výrobních středisek zaměstnancům. Kdo má roušku špinavou nebo se mu rozpadá, dostane novou. „Kolegyně přinesly i dětská povlečení s potiskem. Měli jsme tu vzor s krtečkem nebo myšákem a tehdy jsme si říkali, že pro kolektivní zlepšení nálady uspořádáme soutěž o nejvtipnější roušku,“ dodává Kabátová s úsměvem.

Kde to technologie výroby umožňuje, teď zaměstnanci pracují ve dvoumetrovém odstupu. Obdobně přísná pravidla platí i pro další veřejné prostory, včetně kuřárny. Opatření ovlivnila i provoz firemní kantýny, která prodloužila výdejní dobu, aby lidé z jednotlivých výrobních středisek chodili na jídlo v různých časech. Zaměstnanci se tak potkávají v menším počtu. U stolů, které původně sloužily až deseti osobám, teď každý obědvá maximálně se dvěma dalšími kolegy. A po každém jídle se stoly dezinfikují. Dezinfekce je k dispozici nejen v kantýně a před vstupem do ní, ale i na mnoha dalších místech kuřimského závodu .

„Jakákoliv osoba přicházející do závodu musí vyplnit speciální vstupní dotazník. Zajímá nás, zda byl dotyčný v zahraničí nebo přišel do styku s nemocnou osobou,“ popisuje aktivní přístup společnosti Ivan Polák, Plant Director. Přísnějším nárokům na vstup do areálu se nevyhnou ani zaměstnanci. Při příchodu do práce vrátný každému z nich změří teplotu. Kdo má více než 37,5 stupňů, není vpuštěn. Totéž opatření platí i pro externí návštěvy.

V kuřimském závodě TE Connectivity , který vyrábí kabeláže, propojení, pojistkové skříně nebo kabelové svazky (tedy vše, co souvisí s konektivitou) do automobilového průmyslu, zatím neonemocněl koronavirem žádný z 2.500 zaměstnanců. Vedení společnosti podporuje zdraví svých zaměstnanců stále novými opatřeními – včetně distribuce vitaminů zdarma.

