Vyberte si svoji terasu snů od českého výrobce. Bezúdržbovou a se zárukou až 25 let

Česká republika patří k předním producentům kvalitních terasových prken z WPC. Jeho nejznámějším výrobcem u nás je tuzemská společnost WPC – Woodplastic, která ve svém závodě ve středočeských Bukovanech vyrábí plnoprofilová prkna Terafest®. Ať už tyto produkty míří k zákazníkům do Francie, Hongkongu nebo do Mysločovic na Hané, každý z nich opouští bránu firmy s rodným listem. Ten garantuje nejvyšší kvalitu a záruku životnosti až 25 let.