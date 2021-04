Výběr správné školy je klíčový

Unicorn University vzdělává lidi v oblasti IT už od roku 2007 a vychovala řadu odborníků, kteří se dokážou uplatnit nebo se věnovat vlastnímu podnikání. Je to především proto, že praxe je v tomto případě důležitější než biflování. Proto na Unicorn University učí odborníci, kteří se vývojem softwaru skutečně živí.

Ať už studium probíhá v rámci praktických workshopů nebo formou projektové výuky, vždy je zaměřena na skutečný problém. „My vlastně simulujeme způsob, jakým by to dělali v reálném světě,“ vysvětluje Marek Beránek, ředitel Unicorn University. Dodává, že povinná je pro studenty i půl roční stáž, kterou je možné absolvovat v partnerských firmách jako Unicorn , Microsoft nebo KPMG .

Za velký plus považuje i to, že na sobě škola pracuje a využívá moderní metody výuky. „Vidím, že se škola snaží být neustále lepší, moderní s lákavými studijními programy a dnes už i plně distančním programem,“ vypočítává Raszyk. Právě online studium je jedním ze směrů, kterým se Unicorn University rozhodla vydat a jako první škola v Česku na to získala akreditaci od Národního akreditačního úřadu. „Tento krok je pro nás důležitý, protože naším posláním je poskytovat jednoduchý přístup ke vzdělání a umožnit lidem studovat odkudkoli a kdykoli,“ komentuje Beránek. Tím se otevírá možnost studia třeba pro maminky na mateřské nebo lidi, kteří jsou zaměstnaní a nemají čas dojíždět do školy. Rozvrh je totiž možné sestavit dle vašich časových možností. „Snažíme se vyjít studentům vstříc například s víkendovými termíny,“ doplňuje Beránek.