Větru ani dešti neporučíš. Co nám připomněl rok ve znamení kalamit?

Pojišťovna bohužel nemá možnost okamžitě zjistit, jestli jste podpojištění . Dozví se to až v případě škody, kdy se při šetření pojistné události ukáže, že je pojistná částka nižší. „Přesto se maximálně snažíme klientům pomoci, aby při sjednání pojištění v produktu MůjDomov k podpojištění nedocházelo. Náš sjednávací systém je totiž nastaven tak, že po zadání potřebných informací doporučí klientovi pojistnou částku pro jeho rodinný dům, chatu i chalupu. Těm, kteří už u nás pojištění mají, navrhujeme při každoročním obnovení smlouvy také valorizaci pojistné částky,“ dodává Hašplová.

Jak správně nastavit pojistnou částku?

Při stanovení pojistné částky pomůže klientům Allianz poradce, který při tvorbě návrhu pojištění zadá do systému informace o pojišťované stavbě – například zastavěnou plochu, počet podlaží, typ střechy, zda je budova podsklepená, a systém navrhne částku, na kterou by měla být stavba pojištěna. Podobně umí Allianz klientům pomoci s nastavením pojistné částky pro pojištění domácnosti. Podmínkou je samozřejmě to, že klient pojišťovně poskytne pravdivé informace. O tom, jaká je zastavěná nebo užitná plocha, zda je stavba jednopodlažní či vícepodlažní, zda je podsklepená či nikoli, jestli je střecha skloněná či plochá, jaké je stáří budovy atd.