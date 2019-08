Velký průvodce ložním povlečením aneb Jak vybrat to pravé

Velkou část života trávíme v posteli. Už jako malí ležíme většinu dne v postýlce. Doba pobytu na lůžku se zkracuje, stejně to ale v součtu dá úctyhodný čas. Prý trávíme spánkem třetinu dne a polovinu života. To je poměrně dlouhá doba na to, aby ji člověk trávil na nepohodlné matraci se škrábajícím povlečením.