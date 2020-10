Vedeme školu! Dobrodružné bludiště pro ředitele

V posledních letech pojem leadership stále častěji rezonuje v úvahách o roli ředitele v českém školství (viz Česká školní inspekce, TALIS, 2013). „Problém není v tom, že by české školství postrádalo schopné ředitele, ale je třeba jim poskytnout nástroje a nejlepší možné techniky, aby své vůdčí schopnosti mohli rozvinout,“ vysvětluje Valenta.

Vést svůj tým s přirozenou autoritou znamená vlastně ozřejmit smysl věcí tak, aby lidé chtěli dělat to, co je třeba pro naplnění společné vize. V prostředí školy to předpokládá důvěru, loajalitu, vzájemný respekt a podporu řediteli, která je přirozená, ne vynucená jeho formálním postavením nebo strachem podřízených. Předpokladem vedení je totéž: důvěra ředitele ve schopnosti jeho spolupracovníků, otevřenost a respekt k jejich názorům a potřebám, upřímný zájem o ně, ochota ne vždy řídit, ale nechat i prostor pro (sebe)řízení druhým. Ředitel v roli leadera by se neměl bát předat zodpovědnost a současně pomoci, poradit, navést. Zformulovaná představa, vize je nejen motorem, ale i návodem k volbě efektivních nástrojů, jak jí společně dosáhnout. Ředitelé se učí, jak svou vizi prezentovat, věřit jí a svým vlastním příkladem naplňovat.