Ve hře o miliony i miliardy za pár chvil. 7 důvodů, proč hrát loterie od Sazky online

1. Nemusíte nikam chodit



Nejen teď, kdy chcete předcházet nákaze, je sázení online skvělým nápadem. I když totiž většina prodejních míst s terminálem Sazky stále funguje, kvůli tiketu do vaší oblíbené hry nebudete muset opustit pohodlí svého domova. Zkuste třeba oblíbenou Sportku.



2. Je to rychlé



Nejen chození do obchodu, ale také čekání ve frontě, než na vás dojde řada, nějaký čas zabere. Nic takového se vám ale nestane, když si vsadíte online. Stačí pár kliknutí a svůj tiket máte v kapse.



3. Je to bezpečné



Příběhů výherců, kteří ztratili svůj tiket nebo jim ho někdo ukradl, je plný internet. S online hraním loterií ale nic takového nehrozí. Všechny své sázky máte bezpečně uložené pod svým hráčským účtem u Sazky, a nikdo vás tak o ně nepřipraví.



4. Nepřijdete o velké ani menší výhry



Na kontrolu tiketu občas zapomene každý z nás. A pokud je navíc v obchodě mnoho lidí, někdy se nám na vyplacení menších výher nechce tak dlouho čekat.



Se sázením přes internet ale takové starosti nemáte. Vaše tikety za vás automaticky kontroluje Sazka, a tak už nikdy o žádnou výhru nepřijdete.



5. Pro výhru nemusíte nikam chodit



Peníze, které vyhrajete přes internet, jsou vám automaticky připsány na váš účet a celou částku si navíc můžete okamžitě převést na bankovní konto.