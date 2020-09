Ve finále mi svěřil peníze i táta. Pochopil, že investice není sprosté slovo, říká poradce

Lidé právě kvůli koronavirové krizi řeší finanční trable. Co udělat, když na mne dolehne zhoršená kondice ekonomiky?

Zrevidovat nepotřebné výdaje. Je nesmysl rozpouštět našetřené rezervy kvůli věcem, které nepotřebuji. Tím jen problém o pár měsíců odložím. Krize nás upozornila, jak dobré je mít finanční rezervy. S mými klienty jsme se na takovou situaci připravovali dlouhodobě, měli nachystané peníze a byla to i investiční šance. Vydělali i třicet procent z vkladu, normálně na takový výnos čeká třeba sedm let. Pokud teď člověk nemá ušetřené peníze, mohlo by jej to alespoň poučit, aby byl na příští krizi lépe připraven.

Jak jste začal podnikat ve financích?

Začínal jsem v roce 2008 při studiu na vysoké škole. Studoval jsem biologii, genetiku. Kvůli rodinné situaci jsem ale potřeboval vydělávat peníze. V tom okamžiku přišla nabídka na práci ve finančním poradenství. Když jsem viděl, jak jsou ohodnoceni lidé v laboratoři – a jaké možnosti nabízí finanční poradenství, bylo rozhodnuto.

Co říká rodina na vaši práci?

Jsou rádi. Ve finále mi svěřil peníze i táta, což je satisfakce. Pochopil, že investice není sprosté slovo. To byl zlomový okamžik. Moje žena si moje podnikání celé prošla se mnou a jsem přesvědčený, že bez ní by to nefungovalo. Ona mi dává tu nejlepší zpětnou vazbu.

Budete v důchodu rentiér?

Myslím si, že budu. Mám vymyšlených tolik věcí, které bych chtěl podniknout, třeba se naučit snooker.

Máte životní pojistku?

Mám. Velkou. Jsem živitel rodiny, považuji za důležité a zodpovědné být pojištěný. To je pro mě základ. Ale kdyby se mi něco stalo, o manželku by se postarala i firma a dostávala by i nějaké peníze. Se svými financemi dělám to, co radím klientům. Od druhého měsíce v branži jsem si začal odkládat peníze.

Jak jako klient poznám dobrého finančního poradce?

Po odborné stránce je to těžké. Když poradce umí dobře mluvit, když je dobře vyškolený, je jeho pozice silnější. Dejte na pocit, že jste spolu na stejné vlně, že si rozumíte.

Je to důležité? Být na stejné vlně?

Skoro nejdůležitější. Ukáže se to v klíčových okamžicích. Kdyby mi šlo jen o kasírování peněz, žádnou důvěru budovat nepotřebuji. Ale já mám vyzkoušeno, že se mi bez společné „chemie“ pracuje s klientem mnohem hůř. Neumím plnit zakázky ve stylu: „Sjednejte mi hypotéku s nejlepší sazbou.“

Protnulo se vaše očekávání v podnikání pod hlavičkou Partners s realitou?