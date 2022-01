V obchodním centru Galerie Butovice vyřídíte vše pod jednou střechou - od pestrého nakupování až po vyzvednutí zásilky na poště.

Pro místní obyvatele obchodní centrum neustále doplňuje nové služby, aby mohli vše pohodlně vyřídit na jednom místě. Galerie Butovice za poslední tři měsíce pronajala celkem 1573 m2 a s otevřenou náručí přivítala 9 nových prodejen a poskytovatelů služeb. Nově tak zde najdete například AlzaBox, čistírnu oděvů CLEANY nebo provozovnu SPORT AND STYLE OPTICS s kvalitními slunečními a sportovními brýlemi. Velkým přínosem pro zákazníky je také nedávno otevřená pobočka České pošty. Stačí si ji zvolit jako svou ukládací poštu a vyzvedávání doporučených zásilek či balíků budete moci vždy spojit s příjemným nakupováním.

V obchodním centru Galerie Butovice již najdete i dlouho očekávaný obchod ACTION, který přinesl široký sortiment od oblečení přes hračky až po bytové doplňky, a to za nejnižší ceny. Přijít podívat se můžete i do nové prodejny RONNIE pro všechny aktivní sportovce, jež se otevřela na začátku listopadu v prvním patře. Naleznete v ní především široký výběr doplňků sportovní a zdravé výživy, zakoupit zde můžete ale také rukavice, opasky, bandáže, odborné publikace a drobné posilovací a rehabilitační pomůcky. V lednu obchodní centrum přivítalo také NEJČI Nábytek, českého specialistu na sedačky, kuchyně a ložnice. V oblíbeném klenotnictví APART, které patří mezi lídry v oblasti prodeje šperků a hodinek v celé střední Evropě, pak seženete dárek pro každou příležitost. Od Nového roku si mohou zákazníci vychutnat jeden z ovocných nápojů, fresh juiců a zmrzlin v nejovocnějším stánku FRUITISIMO umístěného v přízemí. Širokou nabídku food courtu doplnilo bistro SAFÍR, které zákazníkům nabízí pokrmy jen z pečlivě vybraných a čerstvých surovin. Jejich speciální gyros je připravovaný pouze z masa od českých chovatelů.