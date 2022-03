V Česku vznikl největší VR a sci-fi park ve střední Evropě

Kvantario vtáhne do víru virtuálního světa fanoušky sci-fi, teenagery, rodiny s dětmi i všechny nadšence digitálních technologií a audiovizuálních show. Instalace probíhala po dobu tří let od roku 2019 za obtížné pandemické situace, kterou komplikovala absence zahraničních specialistů. Do týmu byli přizváni přední zahraniční vývojáři, grafičtí designéři a audiovizuální umělci, kteří posbírali cenné zkušenosti s instalací multimediálních a laserových show ve světových metropolích zábavního průmyslu.