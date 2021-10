Užijte si nakupování a placení odložte na pak

Podle výzkumu Equa bank mezi českými on-line nakupujícími se již polovina Čechů, kteří nakupují na e-shopech, setkala s odloženými platbami. Naprostá většina těch, kteří už odloženou platbu využili, chce jejím prostřednictvím nakoupit i příště (82 %). A dokonce si podle toho vybírá i to, na kterém e-shopu nakoupí. Pro 40 % je totiž důležité, zda daný e-shop odloženou platbu nabízí.

„Pro řadu z nás jsou nákupy na e-shopech stále spojeny s určitými obavami. Někdo nechce zadávat na internetu číslo karty, jinému nevyhovuje platit předem dřív, než zboží dorazí poštou a má ho v ruce. Řada z nás rozhodně nevidí řešení těchto obav v nepříliš pohodlné a trochu ,staromódní‘ dobírce. Nabízí se však odložená platba, která všechny tyto obavy odbourává. Na zájem Čechů o ni zareagovala jako první banka u nás na jaře 2020 Equa bank a nabídla e-shopům a jejich zákazníkům moderní platby pomocí PlatímPak ,“ řekl Petr Baťka, Head of External Sales Equa bank.

Jak PlatímPak funguje? Velmi jednoduše. Zákazník e-shopu si vybere zboží, vloží ho do virtuálního košíku a u „pokladny“ si zvolí jako platební metodu PlatímPak. Zadá nezbytné minimum údajů a Equa bank žádost během desítek vteřin vyhodnotí. Banka pošle zákazníkovi e-mailem potvrzení o tom, že je zboží zaplaceno, a platební instrukce k následné úhradě odložené platby.

Zákazník pak dostane zboží, které si může v klidu prohlédnout, vyzkoušet a zkontrolovat. A buď si ho nechá a zaplatí za něj Equa bank do 30 dnů , nebo ho obchodníkovi jednoduše vrátí a bance nic neplatí. PlatímPak je zdarma , zákazník zaplatí pouze za zboží. A samozřejmě – PlatímPak mohou využít všichni zákazníci e-shopů, služba není určena jen pro klienty Equa bank.

Foto: Equa bank a.s.

Díky PlatímPak je možné pořídit si on-line zboží či služby až do výše 25 000 Kč za jeden nákup – a to i opakovaně. Pokud zákazník nezaplatí bance objednávku do 30 dnů, může požádat o převedení na pravidelné měsíční splátky.