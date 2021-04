Tutovka se vrací. Nový stírací los ukrývá hned 4 výhry ve výši 1 000 000 Kč

Přečtěte si také: „Díky výhře můžu pomoct těm, co to potřebují.“ Super Zlatá rybka výherkyni nadělila 4 miliony



Hra Tutovka byla v 90. letech natolik populární, že v té době asi neexistoval nikdo, kdo by ji na televizních obrazovkách neviděl. Úplně stejným směrem má nakročeno Tutovka i v roce 2021, kdy se vrací v podobě stíracích losů.