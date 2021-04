Toužíte aspoň na chvíli od všeho utéct? Vytvořte si svůj svět

Jen si to představte: být tak chvilku úplně o samotě, jen se svým klidem, pomalým dýcháním, možná tichou hudbou a čtením. K tomu vám pomůžou zkušenosti z Východu a nemusíte vůbec přebíhat na druhou stranu světa. Japonská zahrada, čínský čajový obřad, šperky a vůně orientálního paláce, ty mohou být předobrazem vašeho soukromého místa. Pokud nemáte celý pokoj pro sebe, vůbec to nevadí. Prostě vyhoďte z ložnice hromadu nevyžehleného prádla a nahraďte ji stolečkem se svícnem, nebo si udělejte oázu na nočním stolku. I tam se vejde třeba krásná konvička nebo písková zahrádka.

Korálky: Nádherně uklidňující je už navlékání korálků, a co teprve pozorování, jak se v nich blýská světlo.

Důležité ale opravdu je, aby váš soukromý kout odrážel to, co považuje za krásné a harmonické. Potom z něj budete denně harmonii i čerpat, stejně jako ze všeho pozitivního, co uvidíte. Tipy, jak si svůj tichý kout vytvořit, jak navléknout korálky, namalovat mandalovou skříňku nebo z kamenů postavit svícen, najdete v novém čísle časopisu Kreativ.